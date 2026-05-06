Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng mức đầu tư lên 9.000 tỷ đồng

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Theo nghị quyết, dự án được bổ sung thêm nhiều hạng mục kết nối quan trọng với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh lên hơn 9.113 tỷ đồng (tăng thêm 2.248,19 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt). Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Ngân sách Trung ương là 4.865 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 4.248,19 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư sau điều chỉnh của dự án: Bổ sung 3 nhánh kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và 1 đơn nguyên cầu vượt nút giao Mai Sơn (trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông); bổ sung 1 đơn nguyên cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Dương và mở rộng quy mô đường hai đầu cầu; hoàn chỉnh hệ thống đường gom dọc tuyến.

Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh: Phường Yên Thắng và các xã: Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Trung, Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (địa bàn các huyện Yên Mô và Yên Khánh cũ) dài khoảng 25,3km. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Mai Sơn (kết nối cao tốc Bắc Nam), điểm cuối tại khu vực cầu vượt sông Đáy.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2024-2026.

Hiện nay, công tác GPMB dự án đạt 99,21% diện tích và 99,72% chiều dài tuyến; 10/10 khu tái định cư đã được bàn giao, trong đó 8 khu cơ bản hoàn thành; 2 khu (Khánh Hồng, Khánh Hội) đang điều chỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Về tình hình thi công dự án, giá trị thực hiện đạt 33,78% hợp đồng, giải ngân đạt gần 2.933 tỷ đồng. Về công tác giải ngân, tính từ khi khởi công đến nay, tổng giá trị giải ngân đạt 4.482,367 tỷ đồng.