Rào chắn thi công metro số 5 gây ùn tắc giờ cao điểm trên Đại lộ Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành rào chắn gần 700m mặt đường Đại lộ Thăng Long để thi công tuyến metro số 5 (tuyến metro Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc). Đơn vị chức năng cũng đã phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực này một cách đồng bộ, nhằm hạn chế tối đa ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô trong thời gian thi công dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn một tuần nay, trên Đại lộ Thăng Long đoạn tuyến từ Km3+009 đến Km3+704 (dài khoảng 695m) đang tất bật triển khai thi công rào chắn để phục vụ thi công khu gian S6-S7 thuộc tuyến metro số 5.

Sau khi lập rào chắn, phân luồng lại các làn xe cho cả hai chiều Đại lộ Thăng Long đoạn thi công dự án, hiện mỗi bên đường tạm thời chiếm dụng một làn xe rộng 3,75m tính từ dải phân cách giữa.

Đoạn đường 700m được rào chắn trên Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Google Maps).

Khoảng 2/3 khu vực chuẩn bị triển khai thi công ở Km3+009 đến Km3+704 đã được dựng rào chắn hoàn thiện. Còn một số đoạn chưa hoàn thiện đang được đơn vị thi công tiếp tục dựng rào chắn bằng khung sắt, lưới thép.

Những đoạn rào chắn đã dựng hoàn thiện, đơn vị nhà thầu cho dán hình ảnh 3D của dự án, thông tin về dự án trong tương lai.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian phân luồng giao thông lại của khu vực này được áp dụng từ ngày 20/3/2026 đến hết ngày 20/3/2027.

Trong thời gian này, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, chiếu sáng và duy trì lực lượng trực chốt để hướng dẫn giao thông.

Các công nhân đang tích cực thi công, hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại của giai đoạn rào chắn công trường.

Được biết việc thi công được yêu cầu triển khai theo phương thức "cuốn chiếu", tăng cường nhân lực và thiết bị nhằm rút ngắn thời gian, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Bắt đầu đi vào khu vực có rào chắn, các phương tiện phải giảm tốc độ tối đa xuống 60km/h. Đồng thời, đơn vị chức năng cho phép phương tiện sử dụng làn dừng khẩn cấp nhằm duy trì khả năng lưu thông.

Tuy nhiên, 1/2 mặt đường bị thu hẹp, từ 4 làn xe xuống chỉ còn 2 làn xe, khiến các phương tiện di chuyển về khu vực này thường xuyên ùn ứ, ách tắc vào giờ cao điểm.

Vào khung giờ buổi chiều, từ 16h, lượng phương tiện từ Đại lộ Thăng Long di chuyển đông đúc khiến đoạn đường này quá tải, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp qua khu vực thi công rào chắn.

Đặc biệt là khu vực đường rẽ từ Đại lộ Thăng Long vào cao tốc hướng về Hòa Lạc (đoạn qua Mễ Trì), hai làn xe nhập vào một khiến khu vực này ùn ứ kéo dài, các phương tiện nhích từng chút để vào cao tốc.

Ở hướng ngược lại, từ Hòa Lạc về trung tâm thành phố, mặt đường bị thu hẹp cũng khiến các phương tiện ùn ứ ở khu vực thi công rào chắn metro số 5.

Tuyến metro số 5 có tổng chiều dài khoảng 39,6km, gồm các đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất; với 20 ga và 2 depot đặt tại Sơn Đồng và Hòa Lạc. Sau khi hoàn thành, tuyến metro số 5 có vai trò là trục giao thông quan trọng phía Tây Thủ đô, kết nối trung tâm Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc.

Dựng rào chắn thi công metro số 5, Đại lộ Thăng Long ùn tắc giờ cao điểm (Clip: Hải Long).