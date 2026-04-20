Quy định về Lễ hội Đền Hùng mà người dân cần lưu ý

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) vừa ký ban hành Nội quy tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, diễn ra trong thời gian 17-26/4 (tức từ ngày mùng 1 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ).

Không thả tiền xuống Giếng Ngọc, Giếng Cổ

Nội quy yêu cầu người dân, du khách về dự sự kiện phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, an toàn về người, tài sản, phòng chống cháy di tích, Khu rừng quốc gia Đền Hùng.

Trong đó phải giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, mặc trang phục trang trọng, lịch sự, kín đáo; đi nhẹ, nói nhỏ; ngả mũ, nón trước khi vào đền, chùa.

"Thực hành nghi lễ tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống và sự hướng dẫn của ông Từ, nhà sư và cán bộ khu di tích. Không tuyên truyền và hành nghề mê tín dị đoan. Thời gian hành lễ không quá 20 phút tại mỗi đền, chùa“, nội quy nêu rõ.

Đối với nhà hảo tâm công đức xây dựng tu bổ Đền Hùng, nội quy của Phú Thọ đề nghị thực hiện bằng các hình thức: Ghi phiếu công đức, quét mã QR tại các quầy công đức hoặc thả tiền trong các két công đức tại các đền, chùa trong di tích; tiền đặt lễ, tiền giọt dầu đặt ở các đĩa trên ban thờ.

Người dân không cài, dắt, đặt tiền trên các tượng thờ và các đồ thờ tự; không thả tiền xuống Giếng Ngọc, Giếng Cổ (Giếng Rồng) và các hồ cảnh quan trong khu vực di tích.

Nội quy cũng yêu cầu người dân không hái hoa, bẻ cành, thắp hương dọc đường đi; không mang các hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, không đốt lửa, vứt tàn thuốc vào các khu vực rừng trong khu di tích.

Phương tiện giao thông đi vào khu vực tổ chức lễ hội phải gửi tại các bãi gửi xe theo hướng dẫn của công an. Giá dịch vụ trông giữ xe được niêm yết tại các bãi giữ xe.

Khi mua hàng ăn uống, đồ lưu niệm, sử dụng dịch vụ trải chiếu, dịch vụ ô tô điện hoặc chụp ảnh kỷ niệm, Phú Thọ đề nghị du khách xem kỹ bảng niêm yết giá, thỏa thuận giá trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ để tránh bị ép giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dịch vụ - du lịch trong khu vực di tích được yêu cầu bán hàng đúng vị trí, diện tích trong hợp đồng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vườn hoa. Đồng thời không treo, bày bán thực phẩm gây phản cảm, mất mỹ quan, đặc biệt động vật tươi sống.

Thời gian không được lên núi Nghĩa Lĩnh

Phú Thọ nghiêm cấm hành vi xâm phạm đến các di tích lịch sử, khu rừng quốc gia và các công trình, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường… trong khu vực Đền Hùng.

Hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; gây mất an ninh trật tự, nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh cũng như các hoạt động trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới Di tích lịch sử Đền Hùng cũng bị nghiêm cấm.

"Để thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức nghi lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức Quốc gia, đề nghị đồng bào và những người không có nhiệm vụ không lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh trong thời gian từ 22h ngày 9/3 đến 9h ngày 10/3 (25/4-26/4 dương lịch)", nội quy nêu rõ.

Người dân, du khách phát hiện các trường hợp không chấp hành nội quy lễ hội, hoặc có thông tin liên quan đến công tác an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy, trông giữ phương tiện trái quy định,… có thể phản ánh với ban tổ chức qua các số điện thoại: 0210.6551.666; 0210.3860.026 hoặc 0912.389.415; 0988.859.998.