Xử nghiêm trường hợp thông tin không đúng sự thật về Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Sự kiện do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn ra trong thời gian ngày 17-26/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các loại trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng tham gia các hoạt động Giỗ Tổ.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đề nghị Bộ Tư lệnh quân khu 2 và các sở, ngành làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin khi có các tình huống phát sinh; quản lý chặt các hoạt động văn hóa và kiên quyết ngăn chặn các loại văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngăn chặn, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, ông Vinh nêu rõ phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, “giật tít, câu view” ảnh hưởng đến các lực lượng chức năng và công tác tổ chức Giỗ Tổ của tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng công an Phú Thọ đặt quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất nhằm góp phần quan trọng tổ chức thành công Giỗ Tổ năm nay.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn trong thời gian 17-26/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, sự kiện năm nay được tổ chức với 2 phần chính: Các nghi thức truyền thống (phần lễ) và chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (phần hội).

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính theo truyền thống văn hóa dân tộc. Phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn và góp phần quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ.

Điểm mới năm nay sẽ là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ được tổ chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 đến ngày 21/4. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ…