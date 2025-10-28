Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Brunei, Malaysia, Timor Leste

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (ASEAN 47) và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.

Hội kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Quốc vương Brunei Darussalam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với phía Brunei Darussalam để chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu đến Việt Nam trong thời gian tới, đạt những kết quả tốt đẹp, thực chất.

Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Đánh giá tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Quốc vương cho rằng hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng cần khai thác, phát huy tốt hơn nữa như dầu khí, thủy hải sản, du lịch, đặc biệt là liên doanh chế biến thực phẩm Halal tại Việt Nam.

Về định hướng hợp tác song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, đề nghị Brunei Darussalam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh tất cả các lĩnh vực cùng có lợi; cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei Darussalam; đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal và tận dụng lợi thế nguyên liệu phong phú, dồi dào của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027, tăng cường tiếp xúc, trao đổi ở các cấp và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần tạo đà và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành hai nước trong khẩn trương triển khai các lĩnh vực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất và xác định hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Anwar Ibrahim sau chuyến thăm chính thức Malaysia nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 (tháng 5/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước tiến lớn trong hợp tác kinh tế hai nước thời gian qua, theo đó kim ngạch thương mại hai chiều tính tới tháng 9 năm nay đã đạt hơn 12 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc hai bên sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp Halal và khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá hàng nông sản để tăng độ nhận diện tại thị trường Malaysia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 12/2023.

Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn hai bên sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh, giáo dục, hàng không; thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng, đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI).

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí hai nước thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, phối hợp với các nước ASEAN triển khai hợp tác thiết thực về biển và đại dương, hợp tác ngư nghiệp và hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 47 thành công về mọi mặt, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và giữ vững đoàn kết nội khối, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển khu vực.

Trao đổi với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập của nước này, cũng là dấu mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Timor Leste tham gia một cách hiệu quả và đóng góp tích cực vào Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Timor Leste thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, viễn thông và giáo dục.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, AI.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương của hai nước trong thời gian tới, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Timor Leste cấp Bộ trưởng Ngoại giao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; khai thác các tiềm năng hợp tác kinh tế, đặc biệt là thương mại đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi, cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, hoạt động tại thị trường của nhau.

Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, đóng góp tích cực vào việc triển khai giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ Timor Leste tham gia hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN; mong Timor Leste, với tư cách là một quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và là thành viên thứ 11 của ASEAN, tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông và cùng nỗ lực đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC) thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.