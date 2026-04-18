Đồng Nai có thêm 10 phường mới từ ngày 30/4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 về nội dung thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã trước đó. Đó là các phường: Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh và Dầu Giây.

Theo nội dung Nghị quyết, phường Trảng Bom có diện tích tự nhiên hơn 68,7km2, quy mô dân số hơn 95.500 người. Phường Trảng Bom giáp phường Phước Tân, phường Tam Phước và các xã An Viễn, Bàu Hàm, Bình Minh, Hưng Thịnh, Tân An.

Một góc trung tâm xã Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Phường Long Thành có diện tích tự nhiên hơn 130km2, quy mô dân số gần 96.000 người, giáp phường Nhơn Trạch và các xã An Phước, Bình An, Long Phước, Phước An, Xuân Đường, Xuân Quế.

Phường Trị An có diện tích tự nhiên hơn 660km2, quy mô dân số hơn 51.700 người, giáp các xã Bàu Hàm, La Ngà, Phú Lý, Tân An, Tân Lợi, Thanh Sơn, Thống Nhất và TPHCM.

Phường Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên hơn 108km2, quy mô dân số gần 157.000 người, giáp phường Long Thành, các xã An Phước, Đại Phước, Phước An và TPHCM.

Phường Tân Khai có diện tích tự nhiên gần 162km2, quy mô dân số hơn 39.000 người, giáp phường Bình Long, phường Minh Hưng, các xã Minh Đức, Tân Quan và TPHCM, tỉnh Tây Ninh.

Phường Xuân Lộc có diện tích tự nhiên hơn 140km2, quy mô dân số hơn 101.000 người, giáp phường Bảo Vinh, phường Long Khánh và các xã Xuân Bắc, Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Thành.

Phường Tân Phú có diện tích tự nhiên hơn 105km2, quy mô dân số trên hơn 77.000 người, giáp các xã Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm, Phú Vinh, Tà Lài và tỉnh Lâm Đồng.

Đường ven hồ Trị An, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Phường Lộc Ninh có diện tích tự nhiên hơn 67,5km2, quy mô dân số hơn 31.400 người, giáp các xã Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Tấn và Lộc Thành.

Phường Dầu Giây có diện tích tự nhiên gần 99km2, quy mô dân số hơn 70.200 người, giáp phường Bình Lộc, phường Xuân Lập và các xã Bàu Hàm, Bình An, Gia Kiệm, Hưng Thịnh, Xuân Quế.

Phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên hơn 138km2, quy mô dân số hơn 39.000 người, giáp phường Bình Phước, xã Tân Lợi và TPHCM.

Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4. Sau khi thành lập 10 phường mới, Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.