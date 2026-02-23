Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc kỳ họp đầu tiên vào 6/4

Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 23/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

“Buổi gặp mặt hôm nay là truyền thống tốt đẹp của Quốc hội mỗi dịp đầu năm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chung”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là một năm thành công nổi bật của Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua 89 luật trong năm 2025 - một con số kỷ lục, thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 6/4, bảo đảm chu đáo, khoa học và hiệu quả.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước đó, báo cáo tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Quốc hội cùng đại biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân (Ảnh: Hồng Phong).

Về công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, đã tổ chức niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tại khối cơ quan Quốc hội không ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ… tại trụ sở làm việc được thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố, theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội.