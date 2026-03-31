Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng ủy quý I để đánh giá kết quả công tác quý I, cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh quý I, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hội nghị được tổ chức nhằm rà soát chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II để quán triệt, triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự, chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, kéo giảm tội phạm

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý I, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp, lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, lực lượng công an đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề tồn tại trong đời sống xã hội, qua đó kéo giảm tội phạm theo hướng bền vững, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Lực lượng Công an nhân dân cũng tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử, vừa phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Công tác hoàn thiện thể chế về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; công tác đối ngoại công an được đánh giá là điểm sáng, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong lực lượng công an tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, giao nhiệm vụ gắn với hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả, sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, quản lý.

Xây dựng lực lượng công an hiện đại, về đích sớm trước năm 2030

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục là lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đặt kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật thực thi và đạo đức công vụ lên hàng đầu. Trong đó, cần có lộ trình cụ thể để xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại, về đích sớm nhất trước năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị triển khai quyết liệt các giải pháp để ngay trong năm 2026, mô hình công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ quyết tâm gấp 10, hành động gấp trăm lần, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.