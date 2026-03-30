Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Chiều 30/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng ông Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất (Ảnh: Nhật Bắc).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ, rất vẻ vang của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp ý kiến, hiến kế, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành.

Đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, theo Thủ tướng.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ có sự phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.