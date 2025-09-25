Quảng Trị không nhận hoa chúc mừng đại hội từ các địa phương, đơn vị

Ngày 25/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, cho biết đại hội lần này sẽ không nhận hoa chúc mừng từ các địa phương, đơn vị.

Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (Ảnh: Tiến Thành).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I triệu tập 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 389 đại biểu chỉ định phân bổ cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Trao đổi tại buổi họp báo, ông Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, cho biết đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội cơ bản hoàn thành.

Theo ông Ninh, phương châm của đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Đây là kim chỉ nam để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xác định chủ đề xuyên suốt: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung”.

Ông Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Tại đại hội lần này, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030 trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch của khu vực miền Trung.

Đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.