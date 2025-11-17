Quảng Ninh siết trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Tăng kỷ luật, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ký chỉ thị về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới. Chỉ thị nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về liêm chính, minh bạch và hiệu quả trong quản trị địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh - nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân (Ảnh: Đ.X.).

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, phục vụ Nhân dân. Tỉnh triển khai chỉ đạo với quan điểm nhất quán “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các chủ trương, nghị quyết và quy định của Đảng, Nhà nước liên quan công tác phòng, chống tham nhũng được phổ biến kịp thời, rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Việc này giúp nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, hình thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Hằng năm, các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát tham nhũng được triển khai đồng bộ ở khu vực trong và ngoài Nhà nước, trọng tâm là công khai, minh bạch trong xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Tỉnh thực hiện nghiêm kiểm soát quyền lực và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Qua đó, nhiều vụ việc tham nhũng và lãng phí được phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố lòng tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự thượng tôn pháp luật và quyết tâm làm trong sạch bộ máy.

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Cá biệt vẫn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, việc phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn khó khăn. Người dân chưa tiếp cận thông tin một cách đầy đủ để tham gia giám sát, phản biện. Cơ chế bảo vệ người tố cáo còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: QMG).

Trước thực trạng trên, Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm. Tỉnh quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, kỷ luật, kỷ cương, minh bạch vì môi trường đầu tư thuận lợi và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Nâng trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp

Để khắc phục tồn tại và tăng hiệu quả phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp trọng tâm với phương châm “Chính quyền 2 cấp minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả” và nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm”.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Các cá nhân giữ vị trí chỉ huy phải trực tiếp chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo đúng tinh thần Trung ương và tỉnh. Tỉnh yêu cầu đảm bảo quyết tâm chính trị đi đôi với hành động, không hình thức, không chiếu lệ.

Các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, người lao động và Nhân dân. Việc triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương, như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 66 về đổi mới xây dựng pháp luật, phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tỉnh giao các sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện và ban hành đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của từng bộ phận, nhất là tại cấp xã – nơi trực tiếp tương tác với người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động rà soát văn bản pháp luật và đề xuất sửa đổi để khắc phục chồng chéo, không phù hợp với mô hình 2 cấp.

Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Việc rà soát, sắp xếp trụ sở, phương tiện, tài sản công phải được tiến hành khẩn trương, tiết kiệm và hiệu quả. Tỉnh yêu cầu đề xuất phương án sử dụng hoặc xử lý trụ sở dôi dư, tránh lãng phí nguồn lực.

Tỉnh cũng tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, tăng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp, hạn chế cơ hội phát sinh nhũng nhiễu và nâng cao chất lượng phục vụ.

Một yêu cầu mạnh mẽ được nêu trong chỉ thị là tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa hành vi gây phiền hà cho người dân. Trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, sẽ bị xem xét nghiêm nếu để xảy ra chậm trễ, đùn đẩy hoặc nhũng nhiễu.

Tỉnh yêu cầu công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp, tập trung giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực cao. Các cơ quan phải nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, đặc biệt các vụ việc phức tạp liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội.

Quảng Ninh cũng yêu cầu tiếp tục thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ hoặc hiệu quả thấp; kiên quyết thu hồi hoặc loại bỏ dự án không cần thiết và ưu tiên nguồn lực cho dự án cấp bách. Những vụ việc tiêu cực gây bức xúc dư luận sẽ được đưa vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Tăng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, vận hành đường dây nóng

Theo chỉ đạo mới, Thanh tra tỉnh phải đưa nội dung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu vào kế hoạch hằng năm. Mỗi đơn vị sẽ được thanh tra ít nhất một lần trong một nhiệm kỳ. Kết quả thanh tra sẽ được gửi Sở Nội vụ để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ.

Thanh tra tỉnh cũng là cơ quan trực tiếp vận hành đường dây nóng của tỉnh, tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các thông tin sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời theo quy định.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ nâng cao kỷ luật, kỷ cương và siết chặt trách nhiệm cá nhân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Đ.X.).

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả triển khai chỉ thị trước ngày 15/12 hằng năm. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm thực hiện đồng bộ, đúng quy định và hiệu quả.

Với các giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng bộ máy liêm chính, kỷ cương, phục vụ Nhân dân và tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định trong mô hình chính quyền 2 cấp.