Nghị quyết 57 tạo cú hích đột phá công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 22/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự kiện này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt đối với các tỉnh, thành miền Nam, và lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào đời sống thực tiễn.

Hội nghị do ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, và ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng chủ trì.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Trung).

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Theo ông Đạt, kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 57 trên cả nước đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 8/2025, trong tổng số 868 nhiệm vụ, có 294 nhiệm vụ đã hoàn thành, 472 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 102 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn.

Ông Đạt thông tin thêm: "Các kết quả quan trọng đang được triển khai bao gồm: kiến tạo nền tảng thể chế và pháp lý mới; xác lập phương thức chỉ đạo, điều hành mới; xây dựng, kết nối và làm sạch các cơ sở dữ liệu quốc gia; cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; xác định công nghệ chiến lược…".

Đánh giá về Vĩnh Long, ông Huỳnh Thành Đạt ghi nhận tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Phong trào “Bình dân học vụ số” đã thu hút trên 95.844 lượt học viên, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2024, chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của Vĩnh Long đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành so với vùng ĐBSCL và xếp hạng 21/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định hội nghị là diễn đàn hành động cụ thể hóa Nghị quyết 57, tạo nên cú hích mới, tiếp thêm động lực cho tiến trình đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khu vực ĐBSCL cũng như cả nước.

Ông tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của con người Nam Bộ và sự đồng hành của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW sẽ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng kết quả rõ ràng, bằng những mô hình sáng tạo từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, địa phương sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (Ảnh: Minh Trung).

Ông Trần Văn Lâu khẳng định: "Tỉnh quyết tâm xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng ĐBSCL".

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đồng thời xác định 4 trụ cột phát triển, gồm: kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực.

Trong đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.