Quảng Ngãi ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp trong buổi sáng

Ngày 1/5, Viện các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra trong buổi sáng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trận đầu tiên xảy ra vào lúc 5h18 tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) với độ lớn 3.0. Khoảng 15 phút sau, khu vực này tiếp tục xuất hiện trận động đất mạnh 3.1 độ.

Hai trận động đất được ghi nhận tại khu vực xã Măng Bút, Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo đại diện UBND xã Măng Bút, khi động đất xảy ra, người dân ở địa phương cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Xã đang tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó khi động đất xảy ra.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi) đã xảy ra hàng trăm trận động đất kích thích. Trận động đất mạnh nhất tính đến nay được ghi nhận xảy ra vào trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0.