Phượt thủ từ Hà Nội vào Lâm Đồng, chạy xe máy lạc lên cao tốc
(Dân trí) - Quá trình đi phượt từ Hà Nội vào Lâm Đồng, nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng dẫn từ Google Maps và đi lạc vào cao tốc Vũng Áng - Bùng.
Ngày 4/3, đơn vị quản lý và vận hành cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh với Quảng Trị) cho biết đơn vị đã xử lý một trường hợp đi xe máy vào cao tốc.
Khoảng 12h cùng ngày, phương tiện trên di chuyển theo hướng Bắc - Nam, trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị.
Khi qua hầm Đèo Bụt, nối giữa 2 tỉnh, xe máy này bị lực lượng tuần đường đón dừng.
Nam thanh niên đi xe máy lên cao tốc là anh L.Đ.V. (SN 2003, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Người này cho biết đang đi phượt từ Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng, do đi theo Google Maps nên bị chỉ nhầm đường, không thể quay lại.
Đơn vị quản lý, vận hành cao tốc đã nhắc nhở và hỗ trợ nam thanh niên đưa xe máy ra khỏi cao tốc để tiếp tục hành trình.