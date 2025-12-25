Phương án sắp xếp mới trụ sở tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ

Ngày 25/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao UBND phường Bình Phước tiếp nhận các trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) để quản lý, bố trí làm Khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã kết luận phương án sắp xếp các cơ quan ở trung tâm. Theo đó, tại trụ sở Tỉnh ủy (cũ), Tỉnh ủy giữ lại 3 phòng làm việc và 1 phòng họp, trong đó có 1 phòng làm việc Thường trực Tỉnh ủy, 1 phòng làm việc lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 1 phòng làm việc các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Trụ sở làm việc của Đảng ủy phường Bình Phước cũng đặt ở khuôn viên trên.

Toàn cảnh khu Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) trước khi sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại trụ sở HĐND tỉnh (cũ) được bố trí 2 phòng làm việc cho Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sử dụng chung hội trường lớn.

Tại khuôn viên của trụ sở HĐND tỉnh (cũ) cũng đặt làm trụ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phước và các tổ chức chính trị - xã hội phường (gồm Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường), Trung tâm Chính trị Bình Phước.

Tại trụ sở UBND tỉnh (cũ), bố trí riêng cho UBND tỉnh Đồng Nai 3 phòng làm việc, trong đó có 1 phòng làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh, 2 phòng làm việc của Văn phòng UBND tỉnh. Ở đây cũng là nơi đặt trụ sở làm việc của HĐND phường, UBND phường, Văn phòng UBND phường Bình Phước và Trung tâm điều hành đô thị thông minh…

Tại trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy (cũ) sẽ được UBND phường Bình Phước bố trí làm trụ sở Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường và trụ sở Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường. Các trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước (cũ) được bố trí làm trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Bình Phước. Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước (cũ), phường Bình Phước cho hay sẽ là nơi đặt trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công của phường.

Hiện do công năng sử dụng chưa phù hợp nên cần phải nâng cấp, cải tạo. Vì vậy phường vẫn sử dụng Trung tâm phục vụ hành chính công phường hiện hữu để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Cũng theo đề án, đối với khu nhà mục tiêu và khu để xe phía sau trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (cũ), dự kiến nâng cấp, cải tạo để làm phòng tiếp công dân và khu lưu trữ của phường Bình Phước. Dự kiến, kế hoạch bố trí các đơn vị về chỗ làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) sẽ hoàn thành trong quý I/2026.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đánh giá sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh xử lý 191 cơ sở như điều chuyển nội bộ cho các cơ quan, đơn vị bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao hoặc giao về địa phương quản lý, khai thác. Hiện còn 22 cơ sở dôi dư, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, đề xuất phương án xử lý…