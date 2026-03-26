Phú Thọ chọn ga trung tâm tỉnh trong dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý dự án đường sắt và các đơn vị liên quan báo cáo một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hội nghị cơ bản thống nhất ga Sơn Đông là ga trung tâm cấp tỉnh tại địa phương này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Ngọc Kiên).

Để đảm bảo lựa chọn được phương án tối ưu và có cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ xem xét, quyết định, ông Đông đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt và Viện Đường sắt số 4 khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện 2 phương án. Mỗi phương án điều chỉnh hướng tuyến phải tính toán đồng thời với các phương án vị trí, kiến trúc nhà ga.

Phương án kiến trúc nhà ga không những mang nét đặc trưng, biểu tượng của tỉnh Phú Thọ nói chung mà còn phải phù hợp với không gian văn hóa và điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực xây dựng công trình.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu phân tích, đánh giá, so sánh thuận lợi, khó khăn của từng phương án và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Đối với phương án kiến trúc cầu trong đô thị, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong phạm vi đô thị phải thiết kế cầu cạn để hạn chế chia cắt và tính toán lựa chọn phương án kiến trúc cầu nhẹ nhàng, uyển chuyển, đảm bảo thẩm mỹ cao.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị khẩn trương trình Bộ Xây dựng phê duyệt phương án tuyến để tỉnh có cơ sở triển khai công việc tiếp theo; sớm bàn giao hồ sơ ranh giới, cọc giải phóng mặt bằng tại thực địa làm căn cứ tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Cùng với đó, ông Đông lưu ý đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung đầu tư xây dựng tuyến nhánh kết nối từ cảng cạn ICD Vĩnh Phúc đến ga Phúc Yên vào dự án.

Hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: BQLDA Đường sắt).

Tháng 2/2025, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD.

Điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), dài gần 391km; chiều dài tuyến nhánh 27,9km.

Tuyến đường sắt được đầu tư mới đường đơn, khổ 1,435m, vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160km/h với tuyến chính từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120km/h với đoạn qua khu vực đầu mối TP Hà Nội và tốc độ 80km/h với các đoạn tuyến còn lại. Dự án phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.