Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới

Sáng 28/9, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành cầu Phong Châu (mới).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành, UBND tỉnh Phú Thọ tham dự lễ khánh thành cầu Phong Châu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới (Ảnh: Tùng Vy).

Cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C, điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ).

Cầu Phong Châu mới được khởi công xây dựng ngày 21/12/2024, thay thế cầu cũ bị sập vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của bão Yagi.

Cầu có chiều dài 653m, bề rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 635 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Do thông xe sớm hơn 3 tháng so với dự kiến nên dự kiến tổng chi phí hoàn thành dự án chỉ gần 439 tỷ đồng, tiết kiệm trên 196,6 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư. Bộ Xây dựng đã đề xuất dùng phần vốn dư này để đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối dài khoảng 5km.

Cầu Phong Châu mới (Ảnh: Hinh Nguyễn).

Cầu Phong Châu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Khi cầu Phong Châu mới đi vào hoạt động, cầu phao Phong Châu và phà quân sự đang được Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vận hành sẽ dừng hoạt động.