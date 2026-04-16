TPHCM sẽ di dời trạm thu phí, mở lại nút giao trên quốc lộ 13

Liên quan đến các phản ánh của Dân trí về tình trạng giao thông hỗn loạn quanh trạm thu phí trên quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu), chiều 16/4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát báo cáo, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công tác quản lý tại trạm thu phí nói trên.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, đây là trạm BOT và tuyến quốc lộ 13 do Tập đoàn Becamex quản lý, nên sở phải phối hợp cùng doanh nghiệp để xử lý.

Giao thông lộn xộn tại trạm thu phí trên quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cũng trong chiều nay, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, trước đây tại vị trí này có một giao lộ, nhưng vì thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, do đó Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cũ đã đóng giao lộ nói trên.

Những xe từ cầu Phú Long muốn đi Thủ Dầu Một buộc rẽ phải đi thêm một đoạn rồi quay đầu ở giao lộ Vĩnh Phú 42.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, sau sáp nhập địa giới hành chính, Sở Xây dựng TPHCM nhận thấy cách tổ chức giao thông tại khu vực trạm thu phí không hợp lý nên đã mời các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, có phương án phù hợp.

"Muốn điều chỉnh giao thông chỗ này thì phải điều chỉnh trạm thu phí, nhưng vị trí trạm thu phí đã có trong hợp đồng đầu tư để tránh tình trạng thất thoát hoặc thu phí không hợp lý. Do đó trước mắt chúng tôi triển khai một số giải pháp như cấm quay đầu và cấm rẽ trái từ 6h đến 22h tại giao lộ quốc lộ 13 với Vĩnh Phú 42", ông Nguyễn Kiên Giang nói.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, hiện TPHCM đã có phương án mở lại giao lộ tại trạm thu phí trên quốc lộ 13, đồng thời Sở Xây dựng cũng phối hợp với Tập đoàn Becamex điều chỉnh vị trí trạm thu phí.

"Tập đoàn Becamex đang xây dựng trạm thu phí tại vị trí mới, sau khi dời trạm chúng tôi sẽ mở lại giao lộ để giao thông tốt hơn, giảm tai nạn và tình trạng đi ngược chiều. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cũng đề nghị PC08 tăng cường xử lý vi phạm ở khu vực này" ông Nguyễn Kiên Giang thông tin.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Như Dân trí đã phản ánh, khu vực trạm thu phí Lái Thiêu là điểm giao giữa quốc lộ 13, đường Cách Mạng Tháng Tám và đường dẫn cầu Phú Long.

Trước đây, các phương tiện đi từ cầu Phú Long ra đến quốc lộ 13 được phép rẽ phải đi ngã tư Bình Phước, hoặc rẽ trái về hướng Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên, do liên tiếp xảy ra tai nạn, từ tháng 5/2023, cơ quan chức năng đã đóng giao lộ, chỉ cho phép các phương tiện rẽ phải.

Những xe muốn đi Thủ Dầu Một buộc rẽ phải đi thêm một đoạn rồi quay đầu ở giao lộ Vĩnh Phú 42. Nhưng theo thời gian, khu vực này tiếp tục bị cấm quay đầu và cấm rẽ trái 6-22h.

Việc thay đổi từ cho sang cấm, khiến nhiều người đi xe máy vẫn di chuyển theo thói quen mà không nhìn biển báo.

Ngoài ra, việc phải di chuyển quãng đường vòng xa hơn để quay đầu, khiến không ít người đi xe máy chọn cách chạy ngược chiều, nhất là với những xe đi từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào đường Cách Mạng Tháng Tám và chợ Lái Thiêu.

Đáng chú ý, gần đây xuất hiện một khoảng hở rộng 2m, cách trạm thu phí 50m để tạo điều kiện cho các xe máy băng qua đường.

Các tài xế đánh giá, vị trí này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đồng thời gây ra tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 13 vì nhiều phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường.