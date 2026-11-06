Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo tiến độ tháng 10 của dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo đó, dự án đã giải ngân lũy kế hơn 5.721 tỷ đồng, với sản lượng xây lắp thực tế đạt 5.202,98 tỷ đồng, tương đương 76,47% giá trị hợp đồng sau hơn 14 tháng thi công.

Hạng mục mở rộng cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành vào đầu tháng 11 (Ảnh: Chí Hùng).

Gói thầu XL01 do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên đảm nhận đạt giá trị thực tế 2.957,36 tỷ đồng (80,28% hợp đồng). Gói thầu XL02 do liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện đạt 2.245,62 tỷ đồng (71,97% hợp đồng).

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho 2 năm 2025 và 2026 với tổng trị giá 4.875 tỷ đồng đã được giải ngân 100%.

Bên cạnh áp lực khan hiếm nguồn vật liệu đá và nhựa đường, báo cáo của VEC chỉ ra khó khăn tác động trực tiếp đến tiến độ công trường là sự thiếu hụt kỹ sư và nhân công chuyên nghiệp.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là công trình giao thông cấp đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, các dự án bất động sản lớn trong vùng triển khai cùng thời điểm đã thu hút phần lớn lực lượng lao động với mức thu nhập cạnh tranh, khiến nguồn nhân sự bị phân tán.

Hạng mục cầu Sông Tắc dự kiến hoàn thành hợp long toàn bộ trong tháng 11 để hoàn thiện vào tháng 12 (Ảnh: Chí Hùng).

Việc tuyển dụng bổ sung gặp nhiều trở ngại. Các kỹ sư mới phải mất thời gian làm quen hiện trường, ảnh hưởng nhất định đến các hạng mục kết cấu cầu phức tạp.

Về mặt bằng, phía TPHCM đã hoàn tất bàn giao 100% diện tích (159 trường hợp). Tại địa bàn TP Đồng Nai, công tác bàn giao đạt 234/235 trường hợp.

Hiện, toàn tuyến chỉ còn vướng 1 trường hợp có diện tích 0,013ha tại nhánh B phạm vi nút giao quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Hộ dân này đã ký biên bản bàn giao nhưng chưa di dời công trình. Chính quyền địa phương dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 11 nếu công tác vận động không thành.

Để bảo đảm mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong tháng 12 và đưa cầu Long Thành mới về đích vào tháng 3/2027, VEC đã kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương, sớm giải quyết dứt điểm mặt bằng còn lại; đồng thời sớm cập nhật chỉ số giá và công bố giá vật liệu bám sát thực tế thị trường.