Ngày 7/11, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, sau khi nắm bắt thông tin cây bàng vuông trồng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũ bị cưa hạ, đơn vị đã vào cuộc để xử lý theo quy định.

Cây bàng vuông được đưa về từ Trường Sa và trồng trong trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk suốt 15 năm qua (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo vị lãnh đạo, qua xác minh, vào năm 2011, trong một chuyến công tác tại Trường Sa, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk được các cán bộ, chiến sĩ nơi đây tặng một cây bàng vuông. Khi được đưa về trồng tại trụ sở, cây chỉ cao 40cm.

Qua nhiều năm chăm sóc, cây bàng vuông phát triển trở thành một phần cảnh quan của khuôn viên cơ quan.

Trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nằm tại vị trí đắc địa, mặt tiền đường Quang Trung - Phan Chu Trinh, trung tâm phường Buôn Ma Thuột. Sau khi không còn được sử dụng, công trình được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và được Sở Tài chính Đắk Lắk bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác.

Tháng 9, ông H. (trú tại Đắk Lắk) đã làm thủ tục thuê lại trụ sở này với diện tích 943m2, giá thuê hơn 820 triệu đồng/năm, nhằm mục đích kinh doanh.

Đầu tháng 11, trong quá trình dọn dẹp, cải tạo mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông H. cho người cưa cây bàng vuông sát gốc.

Người thuê lại trụ sở để kinh doanh đã cho cưa hạ cây bàng vuông (Ảnh: Mai Ly).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người khi đi ngang qua khu vực không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối khi chứng kiến cây bàng vuông bị đốn hạ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông H. cho biết khi nhận bàn giao tài sản để thuê, danh mục bàn giao không có tên cây bàng vuông. Cây cũng không được gắn biển nhận diện hay đánh số thứ tự nên ông không biết đây là cây được các chiến sĩ Trường Sa trao tặng.

Ngoài ra, theo ông H., cây có dấu hiệu nghiêng, có nguy cơ đổ về phía nhà bảo vệ của trụ sở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên ông đã cho người cưa hạ.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã mời ông H. cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đến làm việc.

Cây bàng vuông bị cưa sát gốc khiến nhiều người dân địa phương xót xa, tiếc nuối (Ảnh: Mai Ly).

Theo lãnh đạo đơn vị, cây xanh được trồng trong khuôn viên trụ sở cơ quan nhà nước là tài sản công. Riêng cây bàng vuông còn có giá trị văn hóa, lịch sử và thuộc danh mục các loài thực vật quý hiếm phải bảo vệ.

"Dù cây không được liệt kê trong danh mục bàn giao tài sản cho người thuê, nhưng cây vẫn nằm trong khuôn viên trụ sở và còn sống nên muốn cưa hạ phải xin phép cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến mới được thực hiện", vị lãnh đạo thông tin.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho rằng ngoài việc lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính, ông H. được yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc trồng lại cây bàng vuông tại vị trí đã bị cưa hạ.