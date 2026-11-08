Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Toàn tuyến dài khoảng 5,15km, kéo dài từ khu vực đường Nghi Tàm đến đường Trường Sa, bao gồm cầu chính vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống, các cầu dẫn, hầm chui và hệ thống nút giao.

Ghi nhận tại công trường cầu Tứ Liên những ngày đầu tháng 11, sau hơn 1 năm rưỡi triển khai thi công, nhiều hạng mục của dự án đang dần thành hình. Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí, các mũi thi công đồng loạt triển khai với nhịp độ khẩn trương.

Tại khu vực cầu chính vượt sông Hồng, các đơn vị thi công đang tập trung xây dựng thân tháp, dầm ngang và những kết cấu liên quan.

Khu vực cầu vượt sông Đuống, nhà thầu huy động hệ thống sà lan, trạm trộn bê tông cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Đáng chú ý, công nghệ ván khuôn leo thủy lực được áp dụng để đúc các đốt thân tháp, mỗi đốt có chiều cao tới 6m.

Bên cạnh đó, cẩu tháp cỡ lớn và thiết bị cẩu xoay 360 độ cũng được đưa tới công trường, phục vụ quá trình lắp đặt kết cấu thép theo phương pháp lắp hẫng.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, nhà thầu sẽ tập trung đẩy mạnh thi công các tháp chính, sau đó triển khai lắp đặt những đốt dầm thép, từng bước hình thành nhịp cầu dây văng vượt sông Hồng.

Tại khu vực làng Bắc Cầu (phường Bồ Đề), công tác giải phóng mặt bằng đã được hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai những hạng mục tiếp theo.

Nhà thầu đang tập trung thi công nền móng, đồng thời tập kết vật liệu, thiết bị phục vụ các giai đoạn xây dựng tiếp theo.

Song song với cầu chính, các hạng mục cầu dẫn và đường kết nối ở hai đầu tuyến cũng đang được triển khai tại nhiều vị trí. Tại khu vực Nghi Tàm và Trường Sa, các mũi thi công tập trung xử lý nền móng, xây dựng bệ trụ, thân trụ, hầm chui và những công trình kết nối.

Nhiều đoạn tuyến mới đang dần thành hình, mở hướng kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội về phía Bắc sông Hồng, hướng tới khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.

Khu vực xây dựng cầu cạn hướng sang đường Nghi Tàm (Tây Hồ), hệ thống cốt thép được lắp dựng, phục vụ quá trình đổ bê tông các bộ phận của trụ tháp.

Tại khu vực đường Nghi Tàm, bên trong phạm vi công trường được quây rào chắn, nhiều trụ bê tông đã dần vươn lên, tạo hình hài ban đầu cho hạng mục đường dẫn lên cầu Tứ Liên.

Cầu Tứ Liên là cây cầu dây văng thứ hai bắc qua sông Hồng của Hà Nội, sau cầu Nhật Tân. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, hình thành thêm trục giao thông từ trung tâm Hà Nội sang phía Bắc sông Hồng.

Cầu Tứ Liên bắc qua 2 con sông ở Hà Nội (Ảnh: Google Maps).