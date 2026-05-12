Sau cuộc "đại phẫu", 2 tuyến quốc lộ 13 và 51 ở cửa ngõ TPHCM giảm ùn tắc

Giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM được duy trì ổn định (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM đối mặt với áp lực quản lý hệ thống hạ tầng đường bộ quy mô lớn chưa từng có.

Trong đó, quốc lộ 13 và quốc lộ 51 trở thành hai tuyến huyết mạch đặc biệt quan trọng, kết nối trung tâm TPHCM với tỉnh lị Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và các khu công nghiệp, cảng biển chiến lược của vùng Đông Nam Bộ.

Tách làn, gỡ nút thắt

Trao đổi với Dân trí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, ngay khi tiếp nhận quản lý hạ tầng đường bộ sau sáp nhập, Sở Xây dựng đã xác định nhiều bất cập tồn tại lâu năm trên quốc lộ 13 và quốc lộ 51.

Tuyến quốc lộ 13 và quốc lộ 51 đi qua địa bàn TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Quốc lộ 13 và quốc lộ 51 đều là các tuyến trục kết nối liên vùng, lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là xe đầu kéo container và ô tô tải nặng. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông trên hai tuyến đường này chưa phù hợp.

Cụ thể, ô tô tải, xe đầu kéo container được chạy sát với làn xe máy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Riêng trên quốc lộ 51, từ 15/12/2024 đến 16/11/2025 đã xảy ra 62 vụ tai nạn, làm 31 người chết và 34 nạn nhân bị thương.

Là lãnh đạo Sở Xây dựng phụ trách lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, ông Võ Khánh Hưng đã nhiều lần bày tỏ trăn trở trước tình trạng ô tô tải nặng, xe đầu kéo container đi chung làn hoặc sát với xe máy, dẫn đến những tai nạn thương tâm.

"Việc tách làn để tạo khoảng cách an toàn là cấp thiết", Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Với 2 tuyến quốc lộ huyết mạch kết nối TPHCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Sở Xây dựng TPHCM xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn, ổn định giao thông.

Trên quốc lộ 51, nhà chức trách xác định giải pháp trọng tâm là tổ chức lại giao thông. Cụ thể, hai làn sát dải phân cách giữa được dành cho ô tô; làn thứ ba dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ; làn ngoài cùng bên phải dành riêng cho xe 2-3 bánh. Việc tách dòng ô tô tải xa khỏi làn xe máy là sáng kiến giúp giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Về giải pháp công trình, ngành giao thông đã hoàn thành 7 dự án bảo trì quốc lộ 51, như: sửa chữa mặt đường, bổ sung dải phân cách, vạch sơn, biển báo, thay thế hệ thống báo hiệu giao thông và lắp đặt giá long môn...

Quốc lộ 51 vừa được nâng cấp mặt đường (Ảnh: Ngọc Tân).

Đáng chú ý, trạm thu phí bỏ hoang án ngữ lâu năm trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Tân Hải) cũng được tháo dỡ nhằm tăng khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Trong khi đó, trên quốc lộ 13, Sở Xây dựng TPHCM cũng điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng tách dòng phương tiện tương tự trên quốc lộ 51.

Riêng khu vực trạm thu phí Lái Thiêu - một trong những “điểm nghẽn” giao thông nhiều năm qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với công an thành phố, chính quyền địa phương và Tập đoàn Becamex nghiên cứu mở lại giao lộ kết nối cầu Phú Long với quốc lộ 13; nghiên cứu di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp hơn.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT để điều chỉnh đèn tín hiệu, điều tiết giao thông và xử lý ùn tắc.

Chia sẻ với Dân trí, ông Lê Hoài Anh (47 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ) bày tỏ sự ủng hộ với cách phân làn mới trên quốc lộ 51.

Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương đã được mở rộng lên 8 làn xe, giúp các phương tiện lưu thông ổn định (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Hoài Anh, người đi xe máy đã cảm thấy an tâm hơn khi các giao lộ được lắp dải phân cách chia làn xe máy với ô tô; đèn giao thông cũng được điều chỉnh hợp lý, mang lại sự thuận tiện cho các tài xế.

Tương tự, anh Trần Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường An Phú) cảm thấy phấn khởi khi quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ đã rộng “thênh thang” và khang trang hơn.

Mở rộng mạng lưới giao thông

Theo ghi nhận của Dân trí trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, tình hình lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM được đảm bảo thông suốt. Điều này một phần đến từ việc lượng xe đã được phân lưu sang tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới hoàn thành. Cùng với đó, mặt đường quốc lộ 51 được nâng cấp, giúp các phương tiện lưu thông “êm” hơn.

Trên quốc lộ 13, mặt đường được mở rộng cũng giúp tình trạng ùn tắc giao thông giảm đáng kể. Vào dịp nghỉ lễ vừa qua, người dân về quê không còn cảnh "chôn chân" nhiều giờ trên tuyến cửa ngõ phía Bắc TPHCM như những năm trước.

Quốc lộ 13 đang dần thay đổi diện mạo, tăng khả năng liên kết vùng khu vực cửa ngõ Đông Bắc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trên quốc lộ 51. Cụ thể, từ ngày 17/11/2025 đến 8/4/2026, số vụ tai nạn đã giảm 16 vụ; giảm 6 người chết và 8 nạn nhân bị thương so với cùng kỳ.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tình trạng ùn tắc cũng được cải thiện đáng kể, nhất là vào các dịp lễ và cuối tuần. Nhà chức trách ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân và tài xế, cho thấy hiệu quả của việc tái phân luồng và tháo dỡ trạm thu phí.

Đối với quốc lộ 13, trong 4 tháng đầu năm, tuyến đường này ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết và 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm hơn 41%, số người chết giảm 40% và số nạn nhân bị thương giảm 71%.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, TPHCM cũng đang thúc đẩy hàng loạt dự án giao thông trung và dài hạn nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 29/4, thành phố đã phối hợp đưa vào khai thác tạm một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang lấy ý kiến việc đóng 9 điểm mở trên quốc lộ 51 để đảm bảo an toàn giao thông. Những vị trí cần giữ lại sẽ được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để hạn chế xung đột phương tiện.

Về lâu dài, TPHCM đang nghiên cứu dự án nâng cấp quốc lộ 13 (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến cầu Vĩnh Bình) theo phương thức PPP. Tuyến đường dự kiến được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe dưới thấp và xây dựng thêm 4 làn trên cao dọc tim đường. Dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào 2028.

Song song đó, đoạn quốc lộ 13 từ cổng chào Vĩnh Bình đến ngã tư Lê Hồng Phong do Tập đoàn Becamex đầu tư cũng đang được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Ngoài hạ tầng đường bộ, TPHCM còn nghiên cứu kết nối metro giữa trung tâm TPHCM cũ với trung tâm Bình Dương cũ và cầu vượt biển Cần Giờ nhằm tăng kết nối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.