Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 11 tại Lào Cai

Ngay khi tới Lào Cai, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 tại xã Việt Hồng; thăm, động viên, tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Ngọc tại bản Chao, có nhà bị sập, đổ hoàn toàn; thăm, tặng quà trạm y tế xã này.

Phó Thủ tướng thăm, động viên và tặng quà một hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Việt Hồng (Ảnh: Hồng Oanh).

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng trực tiếp đến từng hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe và việc hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ luôn quan tâm, sẻ chia và sẽ có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định cuộc sống. Trong lúc khó khăn này, Phó Thủ tướng mong bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng nhau vượt qua thử thách.

“Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại Lào Cai ngày 5/10 (Ảnh: Hồng Oanh).

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai minh bạch, công khai, nhanh chóng việc hỗ trợ kinh phí để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, các hộ mất nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và 60 triệu đồng từ doanh nghiệp).

Ngoài ra, các hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ 45 triệu đồng (25 triệu đồng từ Nhà nước và 20 triệu đồng từ doanh nghiệp).

“Phải làm thật nhanh, thật rõ để dân biết. Nhà nước và doanh nghiệp đã có hỗ trợ, còn nhân dân thì góp công, góp sức cùng lực lượng bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ giúp dựng lại nhà”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.