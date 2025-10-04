Sập tường nhà ở Lào Cai khiến 3 người thương vong

Đêm 3/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Viên Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường nhà khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Sùng Chúng).

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, gia đình ông L.C.C. (SN 1979, ở xã Sín Chéng) tháo dỡ nhà gỗ, tường bằng đất để xây dựng nhà mới. Trong quá trình tháo dỡ nhà, ông C. đã nhờ 15 người khác tham gia giúp đỡ.

Đến khoảng 13h, mọi người bắt đầu phá phần tường đất ở mặt trước của căn nhà. Sau đó, có 3 người gồm L.Y.K. (SN 1994), con rể của ông C., L.T.K. (SN 1976) và N.V.Đ. (SN 1998), cả 2 là hàng xóm của ông C., đi vào nhà để dọn dẹp.

Theo Chủ tịch xã Sín Chéng, đúng lúc này bức tường đất mặt sau căn nhà đổ sập trúng 3 người trên, khiến L.Y.K. và L.T.K. tử vong tại chỗ, anh N.V.Đ. bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tường đất đằng sau nhà ông C. bị đổ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã tới các hộ gia đình trên để chia sẻ, động viên. Trước mắt xã hỗ trợ mỗi hộ gia đình có người chết 10 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có người bị thương 2 triệu đồng", ông Hiệp nói.