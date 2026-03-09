Phó Thủ tướng: "Chưa đề cập đến nội dung sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố"

Đây là một trong những nội dung được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chia sẻ với cử tri xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, chiều 9/3.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ xúc động trước tình cảm, sự tin tưởng và kỳ vọng mà cử tri dành cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Giải đáp vấn đề cử tri đề cập liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua chưa đề cập đến nội dung sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố.

Theo Phó Thủ tướng, cần có thêm thời gian để đánh giá tổng thể trước khi nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án sắp xếp phù hợp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải đáp nhiều ý kiến của cử tri (Ảnh: Thu Giang).

Phó Thủ tướng khẳng định việc nghiên cứu cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng đã giao Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các giải pháp liên quan.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách cho lực lượng này sẽ được đặt trong tổng thể điều chỉnh mức lương cơ sở trong thời gian tới, theo lời Phó Thủ tướng.

Liên quan đến các đề xuất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang tầm tư duy chiến lược, tạo nền tảng đột phá cho phát triển trong kỷ nguyên mới. Một trong những nội dung quan trọng là phát triển vùng và kinh tế vùng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Chính phủ đang tích cực thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật cụ thể, đồng thời tiếp tục tham mưu Quốc hội hoàn thiện hệ thống thể chế, đặc biệt là các cơ chế thúc đẩy phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Theo Phó Thủ tướng, sau khi sáp nhập Lào Cai với Yên Bái, địa phương có dư địa phát triển rất lớn, hình thành không gian phát triển mới mang tầm chiến lược. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ quan tâm chỉ đạo tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm phát huy tối đa lợi thế, nguồn lực và điều kiện phát triển của địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý là thúc đẩy 3 đột phá chiến lược, trong đó cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò then chốt.

Theo đó, Trung ương và địa phương cần phối hợp đồng bộ để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới”. Điều này giúp người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính ở bất cứ đâu, đồng thời đòi hỏi sự kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương.

Cùng với cải cách hành chính, phát triển hạ tầng cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, theo lời Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Thu Giang).

Lãnh đạo Chính phủ cho biết Đảng và Nhà nước đang đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng cho Lào Cai, trong đó có các dự án lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao và mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai nhằm nâng cao năng lực kết nối vùng.

Với yếu tố nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng lưu ý dù có hạ tầng và điều kiện thuận lợi nhưng nếu thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao thì khó có thể thúc đẩy phát triển. Vì vậy, cần có các chính sách nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển lực lượng lao động.

Liên quan đến ý kiến cử tri về nâng cao chất lượng lao động nông thôn và gắn đào tạo với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề quan trọng và cũng là nhu cầu thực tiễn của nhiều địa phương.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 56 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2,2%. Tuy nhiên, chất lượng lao động và tính ổn định của việc làm vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng thời tăng cường kết nối giữa đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.