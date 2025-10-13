Phó Chủ tịch nước: "Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn"

Sáng 13/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030 khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có 100 điển hình được vinh danh.

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết 5 năm qua, các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Tố Uyên).

Điều đó đã góp phần giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh này đạt bình quân 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Hà Tĩnh đã trở thành điểm sáng trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", khởi công nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng trọng điểm.

Các phong trào thi đua "Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", mang lại nhiều kết quả.

Cụ thể, Hà Tĩnh đạt 8/8 yêu cầu về tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,9%, giảm bình quân 0,65%/năm; hoàn thành mục tiêu không còn người có công thuộc hộ nghèo; hoàn thành 2.281 căn nhà trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ Trung ương giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân (Ảnh: Tố Uyên).

Trong 5 năm qua, Hà Tĩnh có 4.846 điển hình tiên tiến được vinh danh tại các hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; tỉnh cũng đã trình khen cấp Nhà nước cho gần 900 tập thể, cá nhân; khen cấp tỉnh cho hơn 11.500 tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2025-2030, Hà Tĩnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu; 4 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến thi đua yêu nước (Ảnh: Tố Uyên).

Phó Chủ tịch nước cũng chúc mừng những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Phân tích bối cảnh mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn; cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

"Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn. Đó là niềm tin, khát vọng, niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đại hội cũng vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.