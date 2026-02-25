"Phố cá lóc nướng" lớn nhất TPHCM đỏ lửa trước ngày vía Thần Tài

Chiều 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), "phố cá lóc nướng" trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp, khói bếp nghi ngút báo hiệu một mùa vía Thần Tài bận rộn. Các cửa hàng tất bật chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu cúng bái của người dân vào ngày mai.

Bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi), chủ một cửa hàng cá lóc nướng lâu năm, chia sẻ: "Gia đình chúng tôi đã bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý được 25 năm. Cúng cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài được coi như một nét văn hóa đẹp của người miền Nam vào mỗi dịp đầu năm mới".

Mỗi mẻ cá lóc được nướng kỹ lưỡng trong khoảng 33-40 phút, sau đó được cạo bỏ lớp vảy cháy bên ngoài để đảm bảo hương vị thơm ngon nhất.

Giá mỗi con cá lóc nướng dao động từ 200.000-220.000 đồng tùy kích cỡ, kèm theo rau thơm, nước chấm và bún ăn kèm.

Nguồn cá lóc chủ yếu được lấy từ chợ đầu mối Bình Điền, những con cá nặng từ 1-3kg được làm sạch và xiên bằng thân cây mía để nướng, tạo nên hương vị đặc trưng.

Trong con hẻm nhỏ trên đường Tân Kỳ Tân Quý, không khí làm việc cũng diễn ra khẩn trương, mọi người đều tập trung cao độ cho ngày lễ quan trọng này.

Các loại rau, bún ăn kèm được nhân viên cẩn thận chọn rửa và chia thành từng túi nhỏ, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Dù ngày vía Thần Tài chính thức là mùng 10 tháng Giêng, nhiều người dân đã tranh thủ mua cá lóc nướng từ chiều 25/2 để chuẩn bị cho lễ cúng sáng mai.

Ông Ngô Minh Châu (65 tuổi) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến đây mua cá lóc về cúng Thần Tài. Sợ ngày mai đông, nên hôm nay tôi tranh thủ mua trước để sáng mai cúng sớm".

Khi có khách, cá sẽ được làm nóng lại, thêm mỡ hành và gói kỹ bằng giấy bạc để giữ độ ấm, đảm bảo hương vị tốt nhất.

Hàng trăm mẻ cá lóc nướng đã được xếp ngăn nắp trên kệ, sẵn sàng phục vụ lượng lớn khách hàng trong ngày vía Thần Tài.

Theo phong tục miền Nam, mâm cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng không thể thiếu cá lóc nướng, mía và thịt heo quay, thể hiện nét văn hóa tâm linh đặc sắc.

Đến tối, các nhân viên tại các cửa hàng vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo đủ số lượng cá lóc nướng phục vụ nhu cầu tăng cao.

Hàng trăm con cá lóc nướng đã hoàn thành, được xếp gọn gàng, chờ đón khách hàng trong sáng mai, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, hứa hẹn một ngày buôn bán tấp nập.