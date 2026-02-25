Chợ đồ “cõi âm” lớn nhất TPHCM vắng lặng trước thềm vía Thần Tài

Ngày 26/2 (Mùng 9 tháng Giêng), một ngày trước vía Thần Tài, không khí tại Chợ Thiếc (phường Minh Phụng), vốn được mệnh danh là "thủ phủ" vàng mã lớn nhất TPHCM, diễn ra trong nhịp điệu chậm hơn thường lệ. Dù các sạp hàng vàng mã, nhang đèn, hoa tươi, bánh kẹo vẫn bày biện kín lối đi, lượng khách đến mua sắm chuẩn bị cho ngày cúng mùng 10 tháng Giêng chỉ rải rác.

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm là ngày Thần Tài "giáng hạ", mang theo may mắn và tài lộc, đặc biệt cho người kinh doanh. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm lễ cúng với mong ước một năm làm ăn hanh thông, tiền bạc đủ đầy.

Những năm trước, Chợ Thiếc vốn tấp nập xe chở hàng ra vào, tiểu thương tất bật từ sáng sớm. Tuy nhiên, năm nay, trước cao điểm, không khí tại đây có phần trầm lắng. Nhiều người bán ngồi chờ khách giữa những kệ hàng đã sẵn sàng cho mùa vía Thần Tài.

"Giá hàng không giảm, vẫn giữ giá đúng mọi khi, nhưng trong vòng 5 năm đổ lại chưa bao giờ thấy giấy tiền vàng mã lại vắng như vậy", đại diện sạp 369, đã bán vàng mã hơn 30 năm tại chợ Thiếc, chia sẻ.

Nhịp buôn bán tại "thủ phủ" vàng mã lớn nhất TPHCM có phần chùng xuống. Thi thoảng mới có một xe hàng ghé lấy thêm giấy tiền, vàng mã; tiếng bốc xếp thưa hơn, khoảng trống giữa các sạp vì thế cũng rộng ra.

Chị Hoa, một tiểu thương chuyên lấy sỉ để bán lại ở chợ Căn Cứ, cho biết nguồn hàng tại đây đa dạng, giá ổn định nên vẫn thuận tiện nhập số lượng lớn. Tuy nhiên, sức mua ở chợ lẻ năm nay cũng chậm hơn, khách cân nhắc kỹ trước khi chi tiền, không còn mua "mạnh tay" như trước.

Theo đại diện quầy hàng Cấm, vào ngày vía Thần Tài, người mua chủ yếu chọn các sản phẩm mang ý nghĩa tài lộc như thỏi vàng, tháp vàng, bộ tiền vàng cúng Thần Tài… với kỳ vọng cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới. Giá các mặt hàng năm nay cơ bản không thay đổi để giữ khách, song lượng hàng nhập về giảm nhằm tránh tồn sau lễ.

Lượng khách đến chợ mua trực tiếp ít hơn so với mọi năm. Thay vào đó, nhiều tiểu thương cho biết đơn đặt số lượng lớn từ cửa hàng, công ty chiếm tỷ trọng cao. Hàng được phân loại, đóng gói sẵn, giao tận nơi trong ngày để kịp giờ cúng.

“Mặt hàng thỏi vàng bán rất chạy, đơn đặt giao đi nhiều. Có thời điểm tôi đến lấy thêm hàng cũng rơi vào cảnh cháy hàng, không kịp giao khi khách cần”, ông Nam chia sẻ.

Dọc các sạp, những loại bánh đặc trưng chỉ xuất hiện dịp này như bánh thuẫn, bánh bông lan, bánh đào tiên, bánh tổ… vẫn được bày bán cạnh giấy tiền, vàng thỏi, vàng thuyền, hương vòng chất cao. Sắc màu lễ nghi vẫn đủ đầy, chỉ khác ở nhịp mua bán trầm hơn.

Trước ngày chính lễ, chợ Thiếc chưa đạt độ sôi động như nhiều tiểu thương kỳ vọng, nhưng giao dịch vẫn duy trì đều đặn. Những đơn hàng lớn vẫn âm thầm được đóng gói, xe chở hàng vẫn ra vào thường xuyên, chỉ khác là không còn cảnh chen chân hay tiếng gọi nhau rộn ràng như các mùa cao điểm trước.

Với nhiều người dân, việc chuẩn bị mâm cúng vía Thần Tài không chỉ là mong cầu tài lộc đầu năm mà còn là một thói quen tín ngưỡng đã duy trì qua nhiều năm, dù cách thức mua sắm và mức chi tiêu có phần thay đổi theo từng mùa làm ăn.