Phê bình 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 0%

Ngày 13/5, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký văn bản phê bình đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 16 xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.

Tính đến ngày 8/5, các phường Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Sa Huỳnh và 13 xã gồm: Vệ Giang, Trà Giang, Đình Cương, Sơn Mai, Mỏ Cày, Ba Vì, Ba Tô, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ chưa thể giải ngân vốn đầu tư công được giao. Tổng số vốn mà 16 xã, phường chưa giải ngân hơn 184 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Hoàng yêu cầu lãnh đạo 16 xã, phường này kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các đơn vị phải nỗ lực để đến ngày 30/5 phải giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

Đối với các đơn vị, xã, phường còn lại cũng phải đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được giao. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 5 và cả năm 2026 nếu thực hiện không đạt theo kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các đơn vị chủ đầu tư mà đến ngày 30/5 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi là hơn 7.316 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/5, toàn tỉnh giải ngân khoảng 851 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch vốn được giao.