25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 4/3, ước tính đến hết tháng 2, tổng vốn giải ngân ước đạt 55.739,8 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, tốc độ giải ngân năm nay cao hơn 10.928,6 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm nay do các địa phương giao tăng hơn 12.932 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo).

Xét theo cơ cấu nguồn vốn, vốn ngân sách địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân 7%, tương đương 45.561,8 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn ngân sách Trung ương mới đạt 2,9%, tương ứng 10.178 tỷ đồng.

Kết quả đến hết tháng 2, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Đó là các đơn vị: Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Cà Mau, Gia Lai, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Ninh Bình.

Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, có 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân.

Hầm chui lớn nhất nút giao An Phú ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Lý giải nguyên nhân, Bộ Tài chính cho biết 2 tháng đầu năm, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thường đạt thấp, do các chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân khai kế hoạch vốn chi tiết cho từng dự án và tiếp tục triển khai thi công đối với các dự án chuyển tiếp.

Trong khi đó, thời gian nghỉ Tết năm 2026 diễn ra muộn hơn so với năm 2025, tạm thời làm chậm công tác thi công xây dựng cho dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu. "Khối lượng nghiệm thu, thanh toán phát sinh trong tháng chưa nhiều, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung", Bộ nêu.

Khối lượng hồ sơ thanh toán lớn vào thời điểm cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong tháng đầu năm.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra hạn chế trong năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu do chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Một số xã, phường mới hình thành sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp còn thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công do đã chuyển công tác hoặc nghỉ theo chủ trương tinh giản biên chế, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Đối với các dự án ODA, một số dự án chưa hoàn thành quy trình thủ tục đầu tư (đang điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện, thời gian giải ngân hoặc chưa hoàn thiện các thủ tục ký kết và hiệu lực của Hiệp định vay) dẫn tới chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn.

"Trong 2 tháng đầu năm, các dự án tập trung giải ngân và hoàn chứng từ các khoản giải ngân từ tài khoản đặc biệt theo kế hoạch vốn năm 2025 và một số dự án đang thực hiện các thủ tục cho công tác đấu thầu, chuẩn bị ký kết Hợp đồng và xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 còn thấp", Bộ Tài chính nêu rõ.