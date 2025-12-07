Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 237 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Công điện gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương và bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đã đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024, về số tuyệt đối cao hơn khoảng 155,7 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.

Kết quả giải ngân 11 tháng năm 2025 mặc dù cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; trong khi thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn hơn 50 ngày, khối lượng vốn phải giải ngân khá lớn (khoảng 360 nghìn tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu,... tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia,...

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án; công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật,...

Các bộ, cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn của các chương trình.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân; khẩn trương phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, bảo đảm đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.