Phạt tài xế lái ô tô chạy lùi ở TPHCM

Ngày 18/3, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế lái ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hạnh Thông (TPHCM), để chuyển làn đi vào phần đường bên trong.

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản xử phạt đối với tài xế lái ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: PC08).

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế ô tô lên làm việc.

Tại buổi làm việc, người điều khiển ô tô thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng.

Camera ghi lại cảnh ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng tại khu vực này, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời ghi hình để xử phạt các trường hợp xe cộ đi vào đường có biển báo cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển khi lưu thông dọc theo đường sắt để băng qua đường.

Theo lực lượng chức năng, đây là lỗi vi phạm khá phổ biến tại khu vực trên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và dễ dẫn đến tai nạn.

CSGT khuyến cáo người dân lưu ý khi đi qua khu vực này cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.