Phát hiện thi thể nam shipper cùng xe máy dưới mương nước

Sáng 27/3, Công an xã Quang Thiện phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên địa bàn.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương khi đi qua đoạn đường xóm 1 Như Hòa, xã Quang Thiện (xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũ) bất ngờ phát hiện chiếc xe máy chở theo thùng để hàng nằm dưới bờ mương.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy cùng thi thể nạn nhân (Ảnh: Beat Yên Khánh).

Thấy bất thường, người dân báo tin cho cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện một thi thể nam giới dưới mương nước.

Cơ quan công an sau đó xác định được danh tính của nạn nhân là anh L.K.D. (SN 2001, quê xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình). Cơ quan công an đã báo tin cho người nhà đến xác nhận người thân và thực hiện các quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân làm nghề shipper (giao hàng nhanh) trên địa bàn.

Nguyên nhân nạn nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình điều tra.