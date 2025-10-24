Hai em nhỏ tử vong do rò rỉ điện tại công viên ngập nước

Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ rò rỉ điện chiếu sáng khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Phong Điền, do triều cường dâng cao nên lúc 19h10 ngày 23/10, khu vực công viên và tuyến đường trước công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) bị ngập cục bộ.

Lúc này, em N.G.Tr. (10 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, phường An Bình) đạp xe đạp vào công viên để chơi thì bất ngờ bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng, cột nhôm không số.

Hai em được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện em Tr. bị điện giật, người dân đã hô hoán đồng thời cảnh báo các em còn lại. Tuy nhiên, lúc này em L.H.V. và em Đ.N.T. (cùng 15 tuổi, ngụ xã Anh Bình) không chú ý mà tiếp tục đạp xe đi vào khu vực bị nhiễm điện.

Em V. sau đó bị điện giật, còn Đ.N.T. may mắn nhảy ra được nên thoát chết.

Cả Tr. và V. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền, tuy nhiên 2 em đã tử vong.