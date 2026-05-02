Phát hiện tê tê nguy cấp trôi dạt trên biển Cù Lao Chàm

Ngày 2/5, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận và tái thả một cá thể tê tê Java nguy cấp, quý hiếm về rừng tự nhiên.

Trước đó, ông Đỗ An (trú tại thôn Bãi Ông, đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, Đà Nẵng) phát hiện và cứu vớt được cá thể tê tê trôi dạt gần bờ, tại khu vực Bãi Chồng. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê Java trôi trên biển được người dân phát hiện, cứu vớt (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm).

Theo ghi nhận, đây là cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB, nặng 2,5kg, dài 53cm, có sức khỏe ổn định, phản xạ tự nhiên tốt, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để trở lại môi trường hoang dã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm phối hợp với Công an xã Tân Hiệp tái thả cá thể tê tê về rừng Cù Lao Chàm. Khu vực tái thả được lựa chọn có hệ sinh thái phù hợp với tập tính sinh học của loài, đảm bảo nguồn thức ăn và hạn chế tác động của con người.

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, tê tê Java là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ theo nhóm IB. Việc cứu hộ và tái thả thành công không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý mà còn là minh chứng cho sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng địa phương về bảo vệ động vật hoang dã.