Nhiều động vật quý hiếm được cứu chữa, trở lại rừng tự nhiên

Ngày 9/4, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai) đã thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc.

Đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết 8 cá thể nêu trên đều thuộc nhóm IB và IIB, động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ.

Nhiều cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh).

Trong đó, nhóm IB gồm: 3 cá thể diều hoa Miến Điện, 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể cu li nhỏ. Nhóm IIB gồm: 1 cá thể diều đầu trắng và 2 cá thể khỉ đuôi lợn.

Thời điểm tiếp nhận, nhiều cá thể có sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. Trong đó, 1 cá thể diều hoa Miến Điện bị gãy cánh và liệt chân; tê tê Java suy kiệt; khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Sau quá trình cứu hộ, điều trị thú y kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp, phục hồi tập tính hoang dã, 8 cá thể trên đều đạt thể trạng tốt và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê quý hiếm sau thời gian chăm sóc đã trở về với môi trường rừng (Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh).

Theo Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, việc tái thả các loài động vật hoang dã nguy cấp góp phần phục hồi quần thể trong hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.

"Các cá thể trên được tiếp nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, thông qua việc người dân tự nguyện giao nộp và sự phối hợp của các cơ quan chức năng tại Gia Lai", đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thông tin.