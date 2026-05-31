Vụ hỏi CSGT "em có biết anh không?": Tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng

Chiều 31/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 5 vừa lập biên bản xử phạt với anh L.T.G. (SN 1984, ở TPHCM), do có hành vi điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT.

Với các vi phạm trên, tài xế G. sẽ bị xử phạt tổng cộng 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Anh K.C.T. và tài xế L.T.G. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài xế G. chính là người điều khiển ô tô đi cùng "thầy dạy lái xe" K.C.T. có hành vi cãi CSGT, trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 29/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip kèm nội dung: “Anh là K.C.T., em có biết anh không?…”, ghi lại hình ảnh một người đàn ông có những phát ngôn không chuẩn mực với lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ 1B, thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đội 5 đã vào cuộc làm rõ vụ việc, mời những người liên quan lên trụ sở.

Cụ thể, khoảng 15h55 ngày 29/5, tổ công tác thuộc Đội 5 làm nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ 1B (thuộc phường Phúc Lợi) thì phát hiện tài xế ô tô mang biển kiểm soát 30B-170.xx có hành vi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh cán bộ CSGT dừng phương tiện vi phạm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong quá trình làm việc, người ngồi ghế phụ trên xe xưng tên là K.C.T. và có những phát ngôn không phù hợp với cán bộ làm nhiệm vụ. Ngoài ra, anh T. còn đăng video ghi lại sự việc lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, người đàn ông có những phát ngôn không đúng chuẩn mực được xác định là anh K.C.T. (SN 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Theo đó, anh T. không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Người này thừa nhận, chiều 29/5, anh T. sử dụng ô tô cá nhân mang biển kiểm soát 30B-170.xx để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, ở TPHCM).

Anh T. cũng thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng CSGT là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ CSGT làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Về phía người điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30B-170.xx được xác định là anh L.T.G.. Theo đó, anh G. có giấy phép lái xe hạng B, anh L.T.G. thừa nhận trong quá trình điều khiển phương tiện đã không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội 5 đã lập biên bản xử phạt với anh G..

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội 5 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng, ứng xử văn minh, đúng mực khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.