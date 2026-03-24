Phát hiện tàu chở khách câu mực trái phép trên vịnh Hạ Long

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 20h ngày 22/3, tại khu vực hòn Con Chó trên vịnh Hạ Long, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Đội tuần tra cứu hộ, cứu nạn - Trung tâm giám sát an toàn và cứu nạn cứu hộ kiểm tra tàu QN-2351-TS, phát hiện 9 người đang câu mực.

Người điều khiển phương tiện là L.S.T. (36 tuổi, trú phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh). Người này khai nhận được L.Đ.T. (35 tuổi, cùng trú địa phương) nhờ trông coi tàu.

Trong thời gian trông coi, L.S.T. đã liên lạc, rủ bạn bè đến chơi và tổ chức đi câu mực tại khu vực hòn Con Chó.

Khoảng 17h cùng ngày, L.S.T. điều khiển tàu chở 9 người ra vịnh để câu mực thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Trước đó, qua tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện và xử lý một trường hợp câu mực trái phép khác.