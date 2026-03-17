Phát hiện chim hồng hoàng, rái cá quý hiếm trong Vườn quốc gia Chư Mo Ray

Ngày 17/3, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cho biết thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng), đơn vị đã phát hiện chim hồng hoàng và rái cá trong rừng.

Theo ông Thủy, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt khoảng 280 máy ảnh để giám sát đa dạng sinh học. Qua thu thập dữ liệu từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3, đơn vị ghi nhận khoảng 30 loài động vật xuất hiện trong lâm phần.

Rái cá được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Trong đó, hệ thống bẫy ảnh đã ghi lại hình ảnh rõ nét của chim hồng hoàng và rái cá. Đây là những loài nguy cấp, quý hiếm, đều thuộc nhóm IB. Từ những hình ảnh thu được cho thấy cả 2 cá thể đều có thể trạng tốt, hoạt động nhanh nhẹn dưới tán rừng.

“Trước đây, cán bộ tuần tra rừng đã phát hiện dấu hiệu hoặc bắt gặp chim hồng hoàng và rái cá bằng mắt thường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà bẫy ảnh ghi lại được hình ảnh rõ ràng về 2 loài động vật này”, ông Thủy cho hay.

Cũng theo Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, chim hồng hoàng là loài sống trên cây, khi trưởng thành chúng có thể nặng khoảng 3kg. Rái cá là loài có bộ da giá trị cao nên bị săn bắt nhiều, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Chim hồng hoàng quý hiếm được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Ngoài ra, hệ thống bẫy ảnh cũng ghi nhận nhiều loài động vật khác như khỉ, vượn, voọc chà vá, gà lôi, mang thường, mèo rừng cùng nhiều loài bò sát. Những ghi nhận này đã góp phần phản ánh sự đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.000ha. Đây cũng là nơi trú ngụ của 1.000 loài động vật. Trong đó, 112 loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.