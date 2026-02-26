Phát hiện 13 quả đạn cối ở gần nhà dân

Ngày 26/2, Công an xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tiếp nhận, xử lý an toàn 13 quả đạn cối sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình làm kè tại bờ suối, cách nhà khoảng 100m, ông Huỳnh Minh Thương (thôn 3, xã Đăk Rơ Wa) phát hiện nhiều vật thể nghi là đạn cối. Thấy vậy, ông Thương đã đưa số vật thể này về, chủ động trình báo cơ quan chức năng.

13 quả đạn cối được ông Thương phát hiện và đưa về nhà (Ảnh: Công an xã Đăk Rơ Wa).

Ngay khi nhận được trình báo, Công an xã Đăk Rơ Wa phối hợp Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đến hiện trường, khoanh vùng, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, số vật liệu nổ được ông Thương phát hiện gồm: 1 quả đạn cối 81mm, 11 quả đạn cối 60mm và 1 quả đạn cối 60mm chứa phốt pho. Toàn bộ số đạn cối đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.

Công an xã Đăk Rơ Wa khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, vật liệu nổ cần giữ nguyên hiện trường, không tự ý di chuyển, tháo gỡ, cất giữ hoặc mua bán, nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng gần nhất để được xử lý theo quy định.