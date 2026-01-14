Quy trình chuẩn bị nhân sự cho Trung ương khóa mới được tiến hành thế nào?

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và những yêu cầu đặt ra trong lựa chọn đội ngũ nhân sự khóa mới là một trong những vấn đề được quan tâm tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 14/1.

Công tác nhân sự được "thống nhất rất cao"

Trả lời nội dung này, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã khẳng định công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được tiến hành rất bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao, theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Theo ông Tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ và trên cơ sở đó đã chỉ đạo tiến hành quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành về kế hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, từ đó xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết.

"Việc này góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng", ông Tâm nhấn mạnh.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về 45 về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Qua các đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đảm bảo có chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận và thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó xác định rõ quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

“Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV”, theo lời Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại buổi họp báo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông cũng cho biết thêm Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cả chính thức và dự khuyết, cả tái cử và tham gia lần đầu.

Tiếp đến, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết, chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương, để trình Đại hội Đảng lần thứ XIV bầu cử theo quy định.

Nhân sự Trung ương khóa mới phải đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao

Trả lời về các yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh nhiều yêu cầu.

Trước hết là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trong đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lưu ý xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó đặc biệt đề cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, sự cống hiến để làm thước đo đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thứ hai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu và hành động, tính kỷ luật và nhân văn.

Đây cũng là đội ngũ cần có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. Họ cũng là người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Ủy viên Trung ương khóa mới, theo ông Tâm, cũng phải là đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được quan tâm.

Thứ ba, ông Tâm nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhưng bên cạnh đó, theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, là không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín.

“Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm; không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý hay có biểu hiện tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm…”, ông Tâm nhấn mạnh.

Những người vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm trách nhiệm nêu gương, để vợ/chồng/con có lối sống không gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính; hoặc để nội bộ mất đoàn kết, xảy ra tham nhũng, thất thoát nghiêm trọng… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới…