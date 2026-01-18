Máy bay C-119 duy nhất sót lại ở Việt Nam đang được lắp đặt tại Tà Cơn

Ngày 18/1, ông Nguyễn Viết Minh, đại diện Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia sân bay Tà Cơn, tỉnh Quảng Trị, cho biết dự kiến 10 ngày nữa, máy bay C-119 sẽ được lắp đặt xong, đưa vào phục vụ du khách.

Theo ông Minh, đến nay việc lắp ráp các bộ phận chính của chiếc C-119 cơ bản hoàn thành, hình dáng máy bay hiện rõ ở khu vực trưng bày. Những ngày tới, đơn vị chuyên môn tiếp tục hoàn thiện các chi tiết của máy bay.

Máy bay C-119 đang được lắp đặt tại sân bay Tà Cơn (Ảnh: Nhật Anh).

“C-119 đang lắp đặt tại sân bay Tà Cơn là chiếc duy nhất của dòng máy bay này ở Việt Nam hiện nay. Việc đưa máy bay C-119 về Tà Cơn sẽ giúp tăng số lượng hiện vật, tái hiện sinh động không gian lịch sử và làm phong phú thêm bộ sưu tập hiện vật tại di tích”, ông Minh nói.

Việc tháo rã, vận chuyển máy bay C-119 từ tỉnh Đồng Nai về lắp đặt tại sân bay Tà Cơn do cán bộ, chiến sĩ Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng thực hiện.

Đại diện phân xưởng 2, Nhà máy A41 cho biết đơn vị mất 2 ngày đêm để vận chuyển chiếc C-119 từ tỉnh Đồng Nai ra Quảng Trị. Quá trình di chuyển khá khó khăn khi phải đi qua nhiều đoạn đường đèo dốc. Chiếc C-119 được bố trí song song với máy bay C-130 đang trưng bày ở Tà Cơn.

Việc lắp ráp các bộ phận chính của chiếc C-119 cơ bản hoàn thành (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 1, di tích lịch sử quốc gia sân bay Tà Cơn tiếp nhận máy bay C-119 để trưng bày. Chiếc máy bay được vận chuyển từ Đồng Nai về Quảng Trị bằng xe chuyên dụng.

Máy bay C-119 từng là phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, tham chiến trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có chiến trường Quảng Trị.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp chiếc máy bay C-119 cho Quảng Trị để trưng bày, nhưng do ngân sách hạn chế nên nhiều lần kế hoạch bị trì hoãn.

Đến cuối năm 2024, TPHCM quyết định hỗ trợ Quảng Trị 4 tỷ đồng nhằm phục hồi, tháo rã, vận chuyển máy bay C-119 về lắp đặt tại di tích sân bay Tà Cơn.

"Ngựa thồ" C-130 tại Di tích sân bay Tà Cơn (Ảnh: Tiến Thành).

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ giai đoạn 1966-1968 ở Khe Sanh, Quảng Trị và cũng là nơi ghi dấu chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Khu di tích đang trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn.

Trong đó, nổi bật nhất là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 (biệt danh “ngựa thồ”) mang số hiệu 532, từng tham chiến ở Khe Sanh - Tà Cơn và được bàn giao về di tích năm 2012.