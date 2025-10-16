Phản ứng của Việt Nam về việc Mỹ công bố báo cáo tình hình mua bán người

Chiều 16/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo năm 2025 về tình hình mua bán người trên thế giới (Báo cáo TIP).

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: BNG).

Bà Hằng nêu rõ Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024.

Đồng thời, tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới, theo lời bà Hằng.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

"Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", bà Hằng nói.