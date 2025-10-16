Việt Nam lên tiếng về việc tàu Trung Quốc và Philippines ở Trường Sa

Chiều 16/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ việc xảy ra gần đây trong lãnh hải của đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu công vụ Trung Quốc và tàu công vụ Philippines.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.

Liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải của đảo Thị Tứ, bà Hằng cho biết Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và các quy định quốc tế liên quan về an ninh, an toàn hàng hải.

Bao gồm Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG) do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ban hành, tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Bà Hằng nêu rõ việc này nhằm đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.