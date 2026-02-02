Chính phủ hướng dẫn trường hợp chủ tịch xã được cấp sổ đỏ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều trong Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị định 49 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Với hướng dẫn lần này, Chính phủ nêu rõ UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Đất được phân lô rao bán ở Sơn Tây, Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Chính quyền cấp tỉnh đồng thời được quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đối với các nhiệm vụ này cho phù hợp.

Cũng theo nghị định của Chính phủ, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Nghị định nêu rõ, chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở.

Chính phủ hướng dẫn các trường hợp đang thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (31/1), thì UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng thực hiện theo quy định hoặc tiếp tục giao cho cơ quan, người có thẩm quyền đang giải quyết tiếp tục thực hiện.

Tinh thần quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai được Chính phủ quán triệt là bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong các bước thực hiện thủ tục.

Trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai thì UBND cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật trước ngày nghị định này có hiệu lực hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể.

Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, theo hướng dẫn của Chính phủ, phải đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.