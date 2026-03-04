Phá dỡ khách sạn Điện lực bên hồ Gươm

Sáng 4/3, lực lượng chức năng đang phá dỡ các hạng mục mà các tổ chức và hộ dân đã bàn giao, tạo mặt bằng sạch để xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong hôm nay, lực lượng chức năng sẽ phá dỡ khu vực trụ sở Điện lực Hà Nội và các công trình xung quanh. Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ phá dỡ khách sạn Điện lực.

Với khách sạn cao 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành phá dỡ trong thời gian tới.

Phường Hoàn Kiếm cho biết phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3.

Khách sạn Điện lực sắp bị phá dỡ (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Trước đó, cuối tháng 2, chính quyền địa phương cho biết hộ dân cuối cùng trong tổng 43 hộ dân đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và trong vài ngày tới sẽ bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng phá dỡ. Như vậy, đến nay có 17/17 tổ chức và 43/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp nhằm gỡ khó, thúc tiến độ dự án.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Phường Hoàn Kiếm dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án quảng trường phía Đông hồ Gươm trong tháng 3 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.