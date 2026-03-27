Ông Trương Cảnh Tuyên tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Cảnh Tuyên, tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Tại kỳ họp, các ông Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê quán xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (cũ); Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).

Các đại biểu tham dự kỳ họp chiều 27/3 (Ảnh:CTV).

Ngày 10/2/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 1/7/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3/10/2025, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.