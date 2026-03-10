Chủ tịch Cần Thơ: Thay thế, điều chuyển cán bộ yếu, làm việc cầm chừng

Ngày 10/3, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP, vừa ký công văn chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Minh Trung).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt là kiểm tra nội bộ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chưa làm tốt.

Đáng chú ý, công văn cũng nhấn mạnh việc rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, gây trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

“Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước”, văn bản nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo sát với tình hình thực tế và xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Về giải quyết thủ tục hành chính, công văn yêu cầu các cấp phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện và đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp, và đặc biệt là không đùn đẩy trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công văn yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính.