Bí thư, Chủ tịch Cần Thơ lội ruộng thăm đồng ngày làm việc đầu tiên

Lãnh đạo thành phố lội ruộng thăm đồng đầu Xuân

Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, dẫn đầu là Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, đã trực tiếp lội ruộng thăm đồng tại mô hình canh tác lúa thông minh và phát thải thấp của ông Nguyễn Thanh Bình, ấp 2, xã Vị Thanh 1.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở ngành có liên quan lội ruộng thăm đồng sáng 23/2 (Ảnh: Minh Trung).

Mô hình này là kết quả hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ) và Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Tại đây, các lãnh đạo đã thăm hỏi, động viên ông Bình và các đơn vị liên quan về những nỗ lực và kết quả khả quan bước đầu của mô hình.

Ngay sau chuyến thăm đồng, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng tham dự lễ phát động “Tết trồng cây" năm 2026 và chủ trì phiên họp giao ban, đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2026.

Không khan hiếm hàng hóa, không tăng giá đột biến trong dịp Tết

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, TP Cần Thơ đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân. Các hoạt động Tết diễn ra vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Công tác chuẩn bị, trang trí và chăm lo đời sống người dân được quan tâm đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn với quy mô lớn và độ bao phủ rộng. Thị trường hàng hóa ổn định với 258 chợ, 8 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 416 cửa hàng tiện lợi và hệ thống kinh doanh xăng dầu hoạt động thông suốt, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Minh Trung).

Các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, hướng về người dân, người có công với cách mạng và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn TP đã tổ chức thăm, tặng quà 467.301 lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” trao 20.000 phần quà trị giá 19 tỷ đồng. 76 căn nhà được xây dựng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn. Nhiều hoạt động thiết thực khác như Chương trình “Tết Nhân ái” cũng được tổ chức.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết ổn định. Giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong thời gian nghỉ Tết, Cần Thơ đón trên 615.000 lượt du khách, trong đó có trên 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 640 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, góp phần tạo nên một cái Tết chu đáo, an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Về nhiệm vụ sau Tết và thời gian tới, Bí thư Cần Thơ cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội sau Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Ông Lê Quang Tùng cũng nhấn mạnh phải duy trì nghiêm tâm thế sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.