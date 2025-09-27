Bí thư Thành ủy Cần Thơ được điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tại Đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được điều động nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ông sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Cần Thơ lần thứ I.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được phân công giữ chức vụ mới (Ảnh: Minh Trung).

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; là thạc sỹ kinh tế.

Ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhận nhiều vị trí công tác của tỉnh Kiên Giang như: Phó Bí thư, Bí thư Huyện Đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngày 17/1, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.